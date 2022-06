Mondiali: Gottardi/Menegatti ai quarti, superate Scampoli/Bianchin

ROMA - Marta Menegatti e Valentina Gottardi approdano ai quarti di Finale del Mondiale di beach volley in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La coppia azzurra ha superato 2-0 (25-23, 21-15) l'altra coppia italiana Scampoli/Bianchin in una sfida fratricida. Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari), per l’Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta se si considera anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt.

OTTAVI DI FINALE: MENEGATTI/GOTTARDI - SCAMPOLI/BIANCHIN 2-0 (25-23, 21-15)-

Negli ottavi di finale le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono aggiudicate il derby italiano contro Claudia Scampoli e Margherita Bianchin 2-0 (25-23, 21-15).

La coppia azzurra, grazie al successo odierno, domani scenderà nuovamente in campo al centrale del Foro Italico per affrontare (ore 20) le canadesi Bukovec-Brandie.

Il primo set della sfida tra Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio, nessuna delle due coppie è infatti riuscita ad allungare (13-13). Marta e Valentina hanno tentato di rompere la parità (15-13), ma le avversarie hanno risposto prontamente (19-20). La logica conseguenza sono stati i vantaggi, Scampoli/Bianchin hanno avuto per prime la palla set (19-20), ma a spuntarla sono state Menegatti/Gottardi (25-23).

Nella seconda frazione Marta e Valentina sono partite forti (6-3), mettendo in difficoltà la coppia avversaria. Scampoli/Bianchin hanno tenuto duro fin sul (8-7), poi un servizio vincente di Menegatti ha dato il via a un lungo parziale che ha indirizzato il set (12-7). Scampoli e Bianchin hanno commesso una serie di errori e sono scivolate ulteriormente indietro, mentre le avversarie non hanno più sbagliato niente e si sono guadagnate meritatamente i quarti di finale (21-15).

LE PROTAGONISTE-

Marta Menegatti- « La partita di oggi contro Claudia e Margherita ha un sapore speciale perché giocare un derby in casa è qualcosa di molto affascinante. Siamo state brave nella gestione sia tattica sia emotiva per quasi tutto il match e questo ci ha permesso poi di vincere. Siamo soddisfatte e molto felici per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Per me si tratta del terzo quarto di finale in un Mondiale e aver raggiunto questo risultato qui in casa è bellissimo. Per me è sempre magico giocare al Foro Italico, ricordo ancora le emozioni che ho vissuto nel 2011 qui a Roma e sono davvero felice di averle rivissute nuovamente oggi ».

Valentina Gottardi- « La partita di domani sarà sicuramente durissima. Giocare un quarto di finale non è mai facile, in particolare se si tratta di un Mondiale. Le canadesi Bukovec/Brandie che affronteremo sono una squadra molto forte, noi dovremo essere concentrate fin dall’inizio e mettere la giusta cattiveria su ogni pallone ».