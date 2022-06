Mondiali: Lupo/Ranghieri cedono agli olandesi Brouwer/Meeuwsen

LUPO/RANGHIERI - BROUWER/MEEUWSEN 0-2 (18-21, 13-21)-

Ottavi di finale fatali agli azzurri Daniele Lupo e Alex Ranghieri, sconfitti 0-2 (18-21, 13-21) da Brouwer/Meeuwsen.

La forte ed esperta coppia olandese è stata sempre in controllo del match, invece, la formazione italiana non è riuscita a mostrare il miglior beach volley.

L'avvio del primo set è stato tutto in favore degli olandesi, mentre Lupo/Ranghieri hanno faticato a ingranare (4-8). Lo svantaggio non ha scoraggiato Daniele e Alex, capaci di riportarsi a contatto (13-15). Lupo/Ranghieri sul (17-18) hanno avuto anche l'occasione di trovare la parità, però Brouwer/Meeuwsen si sono imposti (18-21).

La seconda frazione si è aperta nel peggiore dei modi per Daniele e Alex, subito sotto (0-6) grazie all'ottimo turno in battuta degli olandesi. L'ampio gap non ha più permesso a Lupo/Ranghieri di riaprire i giochi e l’incontro si è chiuso sul punteggio di (13-21).

I PROTAGONISTI-

Alex Ranghieri- « Nella gara di oggi abbiamo fatto molta fatica a contenerli nella fase muro-difesa. Loro sono stati molto performanti e hanno trovato subito l’allungo. Anche questa sera il pubblico di Roma è stato fantastico, purtroppo non siamo riusciti a regalargli una vittoria e ci dispiace non poter scendere nuovamente in campo nei prossimi giorni per vivere altre belle emozioni con loro. Il bilancio di questo mondiale, considerati anche i pochi mesi che abbiamo avuto a disposizione per preparare questo importante appuntamento, è positivo perché abbiamo visto che possiamo competere con le migliori coppie al mondo. Partita dopo partita sta aumentando il nostro feeling e abbiamo ancora un buon margine di crescita insieme. Questo Mondiale per noi rappresenta un ottimo punto di partenza per il proseguo della stagione e per gli anni futuri ».