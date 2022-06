Volley Summer Tour: ritorna la kermesse del sand volley

Si parte il weekend del 9-10 luglio, con la 16a Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, si prosegue a Riccione il fine settimana successivo con la 22a Coppa Italia e si chiude infine a San Benedetto del Tronto, scelta come cornice per la due giorni che assegna il titolo del 27a Campionato Italiano tra il 23 e il 24 luglio.

A contendersi i trofei ci saranno ben sei società di Serie A1 e Serie A2, alcune delle quali protagoniste delle passate edizioni. Insieme all’esordiente Cuneo, ci saranno infatti le campionesse italiane in carica di Brescia, che accompagnano le detentrici della Supercoppa Italiana Monza e le vicecampionesse di Casalmaggiore, con UYBA alla seconda partecipazione e San Giovanni In Marignano alla terza. Le atlete che scenderanno in campo verranno svelate nelle prossime settimane, con protagoniste sia dei campionati indoor che del beach volley, pronte a darsi battaglia sulla sabbia per stupire il pubblico presente e quello da casa. Le tre tappe saranno infatti seguite sui social e online, con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega e le finali in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la competizione anche con servizi sul telegiornale sportivo.