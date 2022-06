Mondiali: il quadro completo delle semifinali

ROMA- Domani, sabato 18 giugno, è giornata di semifinali al Foro Italico. I Mondiali di beach entrano nella fase che vale le medaglie, ed i match in programma promettono spettacolo, con i campo tutte le coppie migliori del circuito mondiale anche se per il pubblico romano c'è il rammarico di non poter vedere all'opera coppie italiane, tutte eliminate. Le ultime arrendersi Menegatti/Gottardi che oggi nei quarti sono state battute in due set dalle canadesi Bukovec/Brandie.