Da domani a Bellaria la 1a tappa Gold del Campionato Italiano

Dopo il successo dello scorso anno, sarà ancora una volta il Polo Est Village la fantastica location che ospiterà i migliori beachers del panorama nazionale in una tre giorni che promette spettacolo e che, come noto, vedrà l’assegnazione del primo trofeo estivo: la “Coppa Italia 2022”.

Nelle liste d’ingresso della prima tappa Gold sono iscritte coppie nazionali e straniere che hanno maturato esperienze nei circuiti internazionali, contribuendo così all’innalzamento del tasso tecnico della manifestazione.

Nel tabellone femminile, tra le altre, saranno presenti infatti Marta Menegatti e Valentina Gottardi, Valentina Calì e Margherita Tega, Reka Orsi Toth che farà coppia con Eleonora Gili in virtù dell’infortunio di Viktoria rimediato proprio durante la rassegna iridata. A Bellaria Igea Marina saranno presenti anche le argentine Ana Gallay e Fernanda Pereyra, anch’esse provenienti direttamente dal Foro Italico di Roma e una seconda coppia internazionale composta da Toko Sherysyn e Pata Miller, proveniente dalle isole Vanuatu, nazionale allenata dall’italiana Federica Tonon, ex team manager della nazionale juniores femminile di pallavolo. Non potevano poi mancare le campionesse d’Italia in carica Giulia Toti e Jessica Allegretti, intenzionate a difendere il titolo conquistato la scorsa estate.

Spettacolo assicurato anche nel tabellone maschile, dove ai nastri di partenza spiccano i nomi di atleti reduci dalla rassegna iridiata conclusasi domenica: Daniele Lupo e Alex Ranghieri, gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso; Carlo Bonifazi e Davide Benzi. A Bellaria Igea Marina però sarà anche tempo di amarcord con la “reunion” di una vecchia coppia del panorama italiano e internazionale: Enrico Rossi infatti, dopo il forfait di Adrian Carambula a causa di un problema fisico riportato durante il Mondiale, tornerà a fare coppia con Marco Caminati.

Come nel tabellone femminile, anche in quello maschile spazio agli atleti stranieri con i cechi Robert Kufa e Adam Waber, che proveranno a dire la loro in un torneo che si preannuncia molto competitivo.

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

8-10 luglio, Montesilvano (PE)

15-17 luglio, Beinasco (TO)

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

24-26 giugno, Bellaria Igea Marina (RN)

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)