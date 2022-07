Azzurri in evidenza a Giardini Naxos

Dopo la giornata di ieri, dedicata alle qualifiche, quest’oggi si sono disputate le prime partite del main draw; sono stati tanti i match che hanno visto in campo delle coppie italiane.

Nel tabellone femminile subito derby italiano con opposte Scampoli/Bianchin contro Ditta/Dalmazzo. Il match è stato vinto dalle azzurre Scampoli/Bianchin con il risultato di 2-0 (21-17, 21-16). Margherita e Claudia si sono confermate nella seconda uscita contro le estoni Hollas/Soomets, superate 2-1 (21-16, 18-21, 15-6). La coppia composta da Erika Ditta e Anna Dalmazzo invece, dopo la sconfitta nel derby, ha ottenuto la vittoria per 2-0 (21-18, 21-15) contro le cilene Mardones/Natalia. La coppia composta da Aurora Mattavelli e Anna Pelloia, dopo i due successi ottenuti ieri nelle qualifiche, ha esordito nella Pool B con una sconfitta per 2-0 (21-12, 21-16) rimediata dalle australiane zeimann/Polley mentre nel secondo match ha ottenuto il successo per 2-0 (21-13, 21-17) contro le francesi Descamps/Kinna. Doppia vittoria invece per Reka Orsi Toth ed Eleonora Gili. La coppia azzurra ha superato le australiane Stevens/Johnson (21-16, 21-15) per poi avere la meglio anche sulle giapponesi Ren/Non, superate al tie break 2-1 (19-21, 21-18, 17-15). Vittoria al debutto per Valentina Calì e Margherita Tega; la giovane coppia della nazionale ha vinto con il risultato di 2-1 (15-21, 21-15, 15-11) contro le polacche Ceynowa/Jundzill.

Nel tabellone maschile invece i primi a scendere sulla sabbia sono stati Davide Benzi e Carlo Bonifazi; la coppia azzurra ha superato 2-0 (21-5, 21-20) i finlandesi Piippo/Pulkkinen e domani sarà impegnata nella seconda uscita della Pool A contro gli olandesi Sengers/Boehlè. Sconfitta all’esordio per Tobia Marchetto e Marco Viscovich; la giovane coppia azzurra al termine di un match molto combattuto è stata superata 2-1 (21-19, 19-21, 22-20) dai cechi Kufa/Weber, anche per Tobia e Merco la seconda uscita nella pool è in programma domani contro gli australiani Takken/Guehrer. Vittoria al debutto per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri hanno superato 2-0 (21-19, 21-17) gli argentini Amieva/Aveiro e domani affronteranno la coppia dell’Oman Haitham/Main. L’ultima coppia a scendere in campo nel tabellone maschile è stata quella composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta; i finalisti della Coppa Italia 2022 di Bellaria Igea Marina hanno subito un 2-0 (21-15, 21-17) dai lituani Stankevicius/Knasas mentre domani affronteranno gli argentini Aaad/Bueno per rimanere ancora in corsa nel torneo.