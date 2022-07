A Giardini Naxos Scampoli/Bianchin e Benzi/Bonifazi in finale

GIARDINI NAXOS (MESSINA)-Due coppie italiane in finale nel torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Giardini Naxos (Messina). In campo femminile Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno superato in semifinale per 2-0 (21-11, 23-21) l’altra coppia italiana formata da Reka Orsi Toth ed Eleonora Gili. Le azzurre affronteranno oggi alle ore 16 le belghe Cool Vd Vonder, queste ultime vincitrici per 2-0 (25-23, 21-15) contro il duo tricolore composto da Calì-Tega. Valentina Calì e Margherita Tega, dunque, si giocheranno il terzo gradino del podio, nel derby tutto italiano, contro Orsi Toth-Gili nella finale 3°-4° posto in programma alle ore 14.