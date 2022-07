Pro Tour Lecce: volano le coppie azzurre

LECCE - Dopo le prime uscite di ieri, oggi al BTP 2022 Future di Lecce, si è delineato il quadro delle semifinali in programma nella giornata di domani. Semifinali che vedranno in campo Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel tabellone femminile e Gianluca Dal Corso e Jakob Windisch in quello maschile.

Marta Menegatti e Valentina Gottardi, qualificate direttamente ai quarti di finale in virtù dei due successi ottenuti nella pool, questo pomeriggio hanno superato 2-0 (21-11, 21-17) l’altra coppia italiana composta da Reka Orsi Toth e Anna Pelloia. Quest’ultime, qualificatesi ai quarti di finale dopo il fondamentale successo per 2-0 (21-14, 21-19) nel primo turno a eliminazione diretta contro le giapponesi Ren/Non, chiudono la manifestazione al 5° posto. Marta e Valentina invece, torneranno in campo domani mattina (ore 10) contro le argentine Peralta/Najul alla ricerca del pass per la finale.

Sempre nel tabellone femminile di ferma al 5° posto anche il percorso di Valentina Calì e Margherita Tega. Le azzurrine hanno prima superato 2-0 (21-17, 21-16) le giapponesi Murakami/Sakurako, per poi cedere 2-1 (21-12, 20-22, 15-10) alle atlete provenienti dalla Repubblica di Vanuatu Toko/Pata, coppia che tra l’altro ha ottenuto il 4° posto nella Coppa Italia 2022 di Bellaria Igea Marina (RN).

Nel tabellone maschile, invece, Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso saranno protagonisti nella semifinale in programma domani alle ore 11.30 contro i danesi Brinck/Abell. Gli azzurri dopo il successo di ieri nel primo impegno della pool, si sono confermati questa mattina superando 2-0 (21-16, 21-12) nella seconda uscita. Jakob e Gianluca hanno poi avuto la meglio nei quarti di finale contro gli argentini Azaad/Buono, superati al tie break 21-17, 17-21, 15-9.

Chiude al 5° posto la coppia composta da Manuel Aflieri e Mauro Sacripanti; il team azzurro dopo il doppio successo nella pool arrivato al termine del match vinto 2-0 (21-19, 21-19) contro gli inglesi Gleed/Jones, nei quarti di finale si è dovuto arrendere 2-1 (21-13, 20-22, 20-18) ai danesi Brinck/Abell.

Finisce al 9° posto il percorso di Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta e Fabrizio Manni/Francesco Vanni nel torneo pugliese. Andrea e Tiziano hanno subito un 2-0 (21-12, 21-16) dagli ucraini Popov/Reznik nella seconda uscita della pool, per poi cedere 2-0 (21-17, 21-16) contro i danesi Brinck/Abell, uscendo così dal torneo.

Stesso discorso per Manni/Vanni; il duo tricolore ha ceduto 2-1 (11-21, 21-19, 18-16) nella seconda partita della Pool A e sempre al tie break è uscito sconfitto (23-25, 21-13, 15-8) dall’altra coppia argentina Azaad/Bueno, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.

Niente da fare invece per Tobia Marchetto e Marco Viscovich; dopo la sconfitta nella pool rimediata all’esordio contro gli inglesi Gleed/Jones, la giovane coppia italiana è stata superata 2-0 (21-17, 22-20) dai finlandesi Nurminen/Siren, chiudendo la manifestazione al 13° posto.