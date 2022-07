Summer Tour: in semifinale Cuneo e Brescia

La Vero Volley Monza e la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore hanno ottenuto la qualificazione al penultimo appuntamento della competizione grazie alla vittoria dei rispettivi gironi. Le brianzole, con il trio della Monza indoor Davyskiba – Negretti – Candi, hanno prima battuto 2-1 (16-14, 9-15, 15-4) Cuneo Granda Volley e poi sempre al tie-break la Banca Valsabbina Millenium Brescia (12-15, 15-11, 12-15), che nella partita con le gatte aveva avuto la meglio per 2-0, dopo un’incredibile rimonta nel secondo set dal 7-14 (15-9, 18-16). Nel girone B, supremazia delle casalasche di Caracuta e Zago con due netti 2-0 contro MT San Giovanni in Marignano (15-10, 15-4) e E-work Laica Busto Arsizio (8-15, 8-15), mentre tra le romagnole e le bustocche a sorridere è stata la squadra in maglia azzurra per 1-2 (15-11, 4-15, 10-15).

Per scegliere quindi le avversarie delle capolista si sono giocati due spareggi incrociati tra seconde e terze dei due gironi. Ad occupare l’ultimo slot delle semifinali sono state Cuneo, con una Kuznetsova scatenata, che ha ribaltato l’iniziale 1-0 di San Giovanni vincendo 1-2 (15-13, 13-15, 7-15) e Brescia, con Bridi e Moneta protagoniste, che si è imposta 2-0 (15-13, 15-4) su Busto Arsizio. Le due squadre sconfitte da questi incroci giocheranno domani la finale 5°/6° posto, l’ultimo appuntamento prima delle finali del pomeriggio.

La prima dichiarazione della giornata è stata rilasciata da una Sonia Candi in grande spolvero: “Nella sfida decisiva contro Brescia siamo state molto brave perché loro hanno difeso tantissimo, iniziando a prenderci tutto e sbagliando pochissimo. Ci hanno messo in difficoltà ma siamo state brave a non mollare e a portare a casa la partita andando direttamente in semifinale. Per me è il primo Summer Tour e devo dire che è una bella manifestazione, avevo visto una tappa l’ultima edizione a Riccione ma partecipare è decisamente meglio. Una gran bella esperienza sia per il pubblico che viene a divertirsi che per noi che partecipiamo”.

A seguire una presenza costante del Summer Tour, Valeria Caracuta: “Non poteva iniziare meglio, anzi, non poteva ricominciare meglio! Siamo molto contente, inizialmente c’era un po’ di tensione e non sapevamo come poteva andare. Sono felice di essere tornata al Summer Tour e di essere approdate in semifinale grazie al primo posto. In settimana ci siamo allenate bene e si vede, abbiamo fatto un bel gruppo e giochiamo l’una per l’altra. Per il momento siamo soddisfatte ma non ci vogliamo fermare. Temevo tutte le squadre prima di arrivare qui, i roster sono tutti molto competitivi: ci sono sia squadre d’esperienza che squadre invece più fisiche. Siamo pronte per Brescia e per arrivare fino in fondo”.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA -

FASE A GIRONI

Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)

Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A

Vero Volley Monza 4

Banca Valsabbina Millenium Brescia 2

Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

MT San Giovanni in Marignano 2

E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI

Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)

MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA DI SUPERCOPPA ITALIANA -

SEMIFINALI

Domenica 10 luglio 2022 ore 9.45 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley (Gara 9 – Campo centrale)

Domenica 10 luglio 2022 ore 10.45 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano (Gara 11 – Campo centrale)

3°/4° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)