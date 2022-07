Europei Beach: Orsi Toth out, al suo posto Sara Breidenbach

ROMA - Sarà Sara Breidenbach a prendere il posto di Viktoria Orsi Toth ai prossimi Campionati Europei di beach volley in programma a Monaco di Baviera (Germania) dal 15 al 21 agosto 2022. Viktoria infatti, in virtù dell’infortunio subito durante i Campionati del Mondo al Foro Italico, sarà costretta a rimanere fuori dai campi di gioco e per quest’importante manifestazione il suo posto verrà preso da Sara Breidenbach. L’azzurra dunque battaglierà con Reka Orsi Toth nella Pool F che le vedrà affrontare Marta Menegatti e Valentina Gottardi, le padrone di casa Borger/Sude e le ucraine Khmil/Lazarenko.

Per l’atleta classe ’92 si tratta di una grande occasione per confrontarsi con le migliori coppie continentali, arrivata per ovvi meriti, dato che quest’anno Sara ha cominciato la stagione con grande carica arrivando, insieme alla compagna di squadra Giada Benazzi, a ottenere il secondo posto alla prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2022, il secondo posto alla prima tappa “Gold”, appuntamento che ha messo in palio la Coppa Italia e infine il primo posto nell’ultimo appuntamento di Montesilvano. Nel 2021 spiccano invece i primo posti conquistati negli appuntamenti del World Tour 1 Stella di Budapest e di Cervia e il terzo posto a Sofia.