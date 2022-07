Europei Beach U20: bene le coppie azzurre

IZMIR (TURCHIA) - Oggi, al Pamucak Beach, nella prima giornata degli Europei Under 20 La prima coppia italiana a scendere sulla sabbia è stata quella composta da Giulia Dainese e Luna Cicola. Questa mattina infatti le azzurrine hanno sconfitto 2-1 (21-16, 16-21, 15-8) all’esordio le croate Mrikic/Sverko; Giulia e Luna non sono riuscite a confermarsi nel secondo match della Pool F, perso 2-0 (21-18, 25-23) contro le bulgare Kindova/Gavrailova. Il team azzurro tornerà in campo domani (ore 14.10) contro le danesi Lyø/Hauge.