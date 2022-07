Beach Pro Tour: ottimi piazzamenti per gli azzurri

CIRO' MARINA (CROTONE) - Dopo la vittoria netta contro gli inglesi Batrane/Bialokoz 2-0 (22-20, 21-17), gli italiani Davide Benzi e Carlo Bonifazi nella gara valevole il primo posto nel torneo Beach “Pro Tour” di Cirò Marina (KR) si sono dovuti arrendere in finale causa forfait nel second set agli argentini Amieva -Aveiro 2-0 (21-16, 21-0). Per la coppia tricolore si tratta del terzo podio stagionale nel nuovo circuito del beach Pro Tour dopo il secondo posto ottenuto due settimane fa nel torneo “Future” Giardini Naxox e il primo posto nel torneo di Songkhala in Thailandia. Si chiude, invece, con un terzo posto finale l’avventura di Valentina Calì e Margherita Tega nel torneo italiano. La coppia tricolore, dopo l’ottimo percorso dei giorni scorsi, ha ceduto in semifinale contro le estoni Hollas-Soomets 2-0 (21-18, 21-18). Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, Cali-Tega sono riuscite a ricompattarsi, conquistato il terzo posto finale nel derby tutto italiano contro Rubini- Godenzoni 2-1 (16-21, 21-13, 16-14).