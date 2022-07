Pro Tour beach: avanzano Rossi-Carambula

Due vittorie nelle prime due uscite nella Pool C per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre hanno esordito superando 2-1 (16-21, 21-16, 16-14) le australiane Zeimann/Polley nella pirma uscita per poi confermarsi contro le svizzere Bobner/Vergè-Dèprè, superate 2-0 (24-22, 21-16). Marta e Valentina in virtù delle due vittorie staccano il pass diretto per gli ottavi di finale in programma domani alle ore 12 contro le americane Stockman/Kraft.

Sempre nel tabellone femminile niente da fare per le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che nelle prime due uscite della Pool B sono state sconfitte al tie break contro le olandesi Van Driel/Ypma (21-16, 13-21, 15-11) e contro le ceche Hermannova/Stochlova, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.

Ottavi di finale conquistati anche per Enrico Rossi e Adrian Carambula. Gli azzurri infatti hanno ottenuto due vittorie nella Pool A contro i padroni di casa Saber/El Gharouti, superati nettamente 2-0 (21-10, 21-10) e contro gli argentini Capogrosso N./Capogrosso T, battuti 2-0 (21-15, 21-18).

Esordio con sconfitta invece per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. La coppia tricolore è stata superata 2-0 (24-22, 21-15) dai marocchini Abicha/Elgraoui nella prima uscita della Pool F. Gli azzurri non sono riusciti a rifarsi nel secondo match, perso al tie break 2-1 (10-21, 21-16, 15-9) contro gli australiani Fuller/O’Dea venendo così eliminati dalla competizione.