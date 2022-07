Titoli italiani Under 18 a Aliotta/Moretti e Rocco/Iurisci

Nel tabellone femminile si confermano ancora una volta sul primo gradino del podio Asia Aliotta e Linda Moretti. Le due atlete, che lunedì 25 luglio si ritroveranno presso il CPO di Formia per un collegiale di selezione per la nazionale Under 19, hanno trionfato 2-1 (20-22, 21-19, 15-10) in finale contro Valeria Priore e Giorgia Sambugaro. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Miriam Aromatario e Sara Porcacchia dopo il successo per al tie break (19-21, 24-22, 17-15) ottenuto contro Nicole Busetti e Chiara Ginesi.

Nel tabellone maschile invece ha trionfato la coppia composta da Claudio Rocco e Matteo Iurisci, vincitori in finale su Marco Spreafico e Andrea Malavasi, superati al tie break 2-1 (19-21, 21-15, 15-12). La finale per il 3/4° posto invece è stata conquistata da Riccardo Riccò e Filippo Funari, dopo il 2-1 (18-21, 21-19, 17-15) rifilato ai danni di Mattia Cesaro e Nicola Famulari.