Terza piazza per Gottardi/Menegatti ad Agadir

AGADIR (MAROCCO)- Nel Beach Pro Tour 2022 di Agadir in Marocco lusinghiero terzo posto per la coppia azzurra Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Dopo aver ceduto 2-0 (21-19, 21-19) in semifinale alle olandesi Piersma/Van Driel, Marta e Valentina hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-16) le canadesi Nicole/Megane nella finale per il 3/4° posto.