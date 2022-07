Decise le prime semifinaliste nella tappa di Termoli

Dopo le qualifiche di ieri, nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via il main draw. Si è entrati dunque nel vivo della competizione con 24 match disputati nel tabellone femminile e altrettanti in quello maschile, per la fortuna dei tanti tifosi presenti sulla tribuna dell’Arena Centrale e a tutti coloro che sono venuti a gustarsi il grande spettacolo del beach volley italiano attorno ai campi secondari. Le sfide di quest’oggi sono servite a delineare le prime coppie che, domani domenica 31 luglio, saranno impegnate nell’ultimo turno del tabellone perdenti e nelle semifinali.

Come successo nella prima tappa di Bellaria Igea Marina, anche qui a Termoli, Marta Menegatti e Valentina Gottardi accedono direttamente in semifinale. Le azzurre infatti hanno ottenuto tre vittorie su tre incontri disputati; la coppia della nazionale femminile ha superato in ordine Luna Cicola/Giulia Dainese, Anna Dalmazzo/Sonia Galazzo e Valentina Calì/Margherita Tega. L’altra coppia qualificatasi in semifinale è quella composta da Sara Breidenbach e Giada Benazzi, compagine in grande spolvero che nel primo incontro ha ottenuto il successo contro Anna Piccoli/Serena Cimmino per poi confermarsi nei successivi match contro Eleonora Gili/Claudia Puccinelli e Alice Gradini/Federica Frasca. Gli ultimi posti in semifinale usciranno dalle vincenti dei match in programma domani mattina e che vedranno affrontarsi Agata Zuccarelli/Sara Franzoni contro Alice Gradini/Federica Frasca (ore 8.30) e Valentina Calì/Margherita Tega contro Michela Lantignotti/Francesca Michieletto (ore 9.15).

Nel tabellone maschile invece si sono qualificati in semifinale Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti. Tre vittorie per Manuel e Mauro conquistate contro Simone Taranto/Raoul Acerbi, Marco Viscovich/Tobia Marchetto e Carlo Bonifazi/Davide Benzi che li proietta nella gara valevole l’accesso in finale. Stesso risultato ottenuto da un'altra coppia che quest’oggi ha impressionato per la qualità di gioco espressa: Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta infatti, hanno superato nel primo match Paolo Di Silvestre/Felice Sette e nei successivi incontri Jakob Windisch/Gianluca Dal Corso e Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso. Le altre due coppie semifinaliste del tabellone maschile usciranno invece dalle sfide in programma domani tra gli azzurri Jakob Windisch/Gianluca Dal Corso e Carlo Bonifazi/Davide Benzi (ore 10.15) e da quella che vedrà affrontarsi Davis Krumins/Joshua Kessler e Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso (ore 11).

La sorpresa di giornata è stata sicuramente l’eliminazione di Daniele Lupo e Alex Ranghieri. La coppia azzurra infatti dopo aver vinto la prima uscita di giornata contro Giorgio Amorosi/Marco Santucci, ha ceduto nel secondo match a Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso. Decisiva per Daniele e Alex è stata la sconfitta subita da Manuele Lucconi/Marco Caminati, risultato che elimina di fatto dalla manifestazione i vincitori della Coppa Italia 2022.