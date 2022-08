Ad Amburgo Benzi/Bonifazi eliminati nelle qualificazioni

Partenza non verto brillante per i colori italiani che hanno perso l'unica coppia italiana impegnata nelle qualificazioni, quella maschile formata da Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Gli azzurri non sono riusciti ad accedere al tabellone principale; decisiva è stata la sconfitta per 2-0 (21-12, 21-18) rimediata contro gli olandesi Luini/Penninga nel primo turno delle qualifiche.

Domani invece debutteranno in Germania le altre coppie azzurre: gli azzurri Enrico Rossi e Adrian Carambula, saranno impegnati alle ore 9 contro i cechi Perusic/Schweiner nella prima uscita della Pool C. Alle 10 debutteranno nella Pool B Paolo Nicolai e Samuele Cottafava (avversario da definire), mentre alle ore 12 faranno il loro esordio Marta Menegatti e Valentina Gottardi, le azzurre se la vedranno contro le canadesi Bukovec/Brandie nel primo impegno della Pool D.