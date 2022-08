Europei: Scampoli/Bianchin battute all'esordio

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Inizio in salita per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin ai Campionati Europei che hanno preso il via a Monaco di Baviera (Germania). La coppia italiana, nella gara d'esordio nella Pool G, si sono dovute arrendere alle slovene Kotnik/Lovsin T. per 2-0 (21-18, 21-18). Le le azzurre la possiblità di rifarsi mercoledì 17 agosto alle ore 15 quando affronteranno le austriache Klinger, D./Klinger, R., uscite sconfitte con il risultato di 2-0 (21-10, 21-13) nell’altro incontro della pool contro le padrone di casa Laboureur/Schulz.