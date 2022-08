Europei: il derby italiano a Menegatti/Gottardi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Spettacolare derby azzurro agli Europei di beach volley in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno superato, dopo una durissima battaglia per 2-1 (17-21, 21-12, 15-12) l'altra coppia italiana Reka Orsi-Toth e Sara Breidenbach.

Il duo tricolore è stato bravo a reagire dopo un primo set perso 21-17. Nel secondo parziale, invece, le ragazze guidate da Caterina De Marinis hanno preso subito il comando e condotto fino al 21-12 finale. Nel tie-break il confronto serrato è andato avanti per molti scambi. Marta e Valentina, però, nelle azioni decisive hanno messo qualcosa in più e sono state brave ad indirizzare il match a proprio favore.

In virtù di questo successo Menegatti e Gottardi affronteranno domani alle ore 15, per il primo posto nella pool F, le padrone di casa Borger- Sude uscite vincitrici dalla sfida contro le ucraine Baieva-Lazarenko per 2-0 (21-17, 24-22).

Orsi Toth e Breidenbach, invece, sfideranno sempre domani 17 agosto alle ore 15 proprio le ucraine Baieva-Lazarenko per il passaggio al primo turno a eliminazione diretta.

IL PROGRAMMA DELLE COPPIE ITALIANE-

16 agosto

Pool F – femminile

Menegatti/Gottardi (ITA) - Orsi Toth, R./Breidenbach 2-1 (17-21, 21-12, 15-12)

Pool C – maschile

ore 15 Nicolai/Cottafava (ITA) -Sepka/Semerad (CZE)

Pool G - maschile

ore 17 Carambula/Rossi (ITA), Benzi/Bonifazi (ITA)

Pool E – maschile

ore 19 Lupo/Ranghieri (ITA) - Nurminen/Siren (FIN)

TABELLONE FEMMINILE.



Pool A

Müller/Tillmann (GER), Vieira/Chamereau (FRA), Ahtiainen/Prihti (FIN), Álvarez M/Moreno (ESP)

Pool B

Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Piersma E./van Driel, M. (NED), Heidrich/Vergé-Dépré, A. (SUI), Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR)

Pool C

Kravcenoka/Graudina (LAT), Windeleff/Bisgaard (DEN), Placette/Richard (FRA), Lahti/Parkkinen (FIN)

Pool D

Erika/Paulikiene (LTU), Soria/González (ESP), Brunner/Hüberli (SUI), Walkenhorst/Lippmann (GER)

Pool E

Böbner/Vergé-Dépré, Z. (SUI), Davidova/Lunina (UKR), Stam/Schoon (NED), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)

Pool F

Borger/Sude (GER), Khmil/Lazarenko (UKR), Menegatti/Gottardi (ITA), Orsi Toth, R./Breidenbach (ITA)

Pool G

Laboureur/Schulz (GER), Klinger, D./Klinger, R. (AUT), Scampoli/Bianchin (ITA), Kotnik/Lovsin, T. (SLO)

Pool H

Carro/Lobato (ESP), Kociolek/Lodej (POL), Ittlinger/Schneider (GER), Van Driel, E./Ypma (NED)

TABELLONE MASCHILE-

Pool A

Åhman/Hellvig (SWE), Berntsen/Mol, H. (NOR), Mol, A./Sørum, C. (NOR), Elazar/Ohana (ISR)

Pool B

Kantor/Rudol (POL), Samoilovs/Smedins (LAT), Brouwer/Meeuwsen (NED), Pfretzschner, S./Huster (GER)

Pool C

Nicolai/Cottafava (ITA), Sepka/Semerad (CZE), Varenhorst/Van De Velde (NED), Luini/Penninga (NED)

Pool D

Ermacora/Pristauz (AUT), Krou/Gauthier-Rat (FRA), Perusic/Schweiner (CZE), Sowa/Pfretzschner, L. (GER)

Pool E

Lupo/Ranghieri (ITA), Krattiger/Breer (SUI), Nõlvak/Tiisaar (EST), Nurminen/Siren (FIN)

Pool F

De Groot/Boermans (NED), Hörl/Horst (AUT), Ehlers/Wickler (GER), Abell/Brinck (DEN)

Pool G

Carambula/Rossi (ITA), Benzi/Bonifazi (ITA), Seidl, R./Waller (AUT), Métral/Haussener (SUI)

Pool H

Bryl/Losiak (POL), Winter/Henning (GER), Herrera/Gavira (ESP), Huber, A./Dressler (AUT)