Europei: Lupo/Ranghieri fuori ai sedicesimi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- I sedicesimi di finale dei Campionati Europei di beach volley di Monaco di Baviera sono stati fatali alla coppia italiana Daniele Lupo e Alex Ranghieri che si è arresa per 2-0 (21-12, 23-21) agli olandesi van Wrknoven/van de Velde. La squadra italiana, dopo aver subito nel primo parziale il gioco degli avversari che hanno chiuso con un netto (21-12), ha provato a reagire nel secondo set mostrando un buon gioco che però non è bastato e gli olandesi hanno chiuso in proprio favore il match (23-21).