Europei:Menegatti/Gottardi conquistano i quarti di finale

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Missione compiuta per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che approdano ai quarti di finale dei Campionati Europei di beach volley . La coppia azzurra stasera ha superato in rimonta 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) le tedesche Ittlinger/Schneide.

Nel primo set le ragazze padrone di casa sono subito partite forte conquistando un buon vantaggio che ha permesso loro di chiudere il primo parziale in proprio favore (21-16). Nel secondo set però le sono state le azzurre ad imporre il proprio gioco. Ittlinger/Schneider da parte loro hanno provato a recuperare ma Marta e Valentina sono state brave a gestire il vantaggio e chiudere 21-16. Nel tie break il duo tricolore è partite subito forte mettendo in grossa difficoltà le avversarie che sono scivolate indietro. Le azzurre da parte loro hanno mantenuto la giusta lucidità non commettendo errori e si sono aggiu dicate meritatamente i quarti di finale dei Campionati Europei di Monaco.

Le azzurre si giocheranno un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa domani 19 agosto contro le spagnole Álvarez M/Moreno (orario da definire).

I RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-

Risultati

18 agosto

Sedicesimi di finale-

Muller/Tillamann (GER) – Scampoli/Bianchin (ITA) 1-2 (21-12, 19-21, 15-17)

Lathi/Parkkinen (FIN) – Orsi Toth,R./Breidenbach (ITA) 0-2 (18-21, 25-27)

Menegatti/Gottardi (ITA) – Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-15, 21-19)

van Wrknoven/van de Velde (NED) – Lupo/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-12, 23-21)

Ottavi di finale - tabellone femminile-

Borger/Sude (GER) – Scampoli/Bianchin (ITA) 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)

Alvarez M./Moreno (ESP) – Orsi Toth R./Breidenbach (ITA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-11)

Ittlinger/Schneider (GER) – Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (21-16, 16-21, 12-15)

IL PROGRAMMA DI DOMANI-

19 agosto

Ottavi di finale - tabellone maschile-

ore 13 Nicolai/Cottafava (ITA) - Vincente Åhman/Hellvig (SWE)

ore 14.30 Carambula/Rossi (ITA) - Herrera/Gavira (ESP)

Quarti di finale – tabellone femminile-



Menegatti/Gottardi (ITA) - Alvarez M./Moreno (ESP)