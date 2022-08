Europei: Nicolai/Cottafava ko agli ottavi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Si ferma agli ottavi la corsa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel Campionato Europeo in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. I due azzurri si sono arresi 2-1 (21-15, 8-21,9-15) alla coppia svedese Åhman/Hellvig.

Nel primo set gli azzurri hanno subito accumulato un piccolo vantaggio e amministrato per lunghi tratti. Nel finale una schiacciata di Paolo ha concretizzato la prima palla set 21-15. Nel secondo parziale, invece, gli azzurri sono stati costretti ad inseguire fin dalle prime battute con gli svedesi che si sono portati sul +6 (8-2). Con il proseguire delle azioni gli italiani sono scivolati indietro e il parziale si è concluso 21-8 in favore degli svedesi. Nel tie break, infine, Åhman/Hellvig hanno nuovamente accumulato un buon vantaggio e hanno chiuso il match 15-8 conquistando così l'accesso ai quarti di finale.

Alle ore 14.30 sarà la volta di Carambula/Rossi che se la vedranno negli ottavi di finale contro gli spagnoli Herrera/Gavira.