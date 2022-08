Per Alfieri/Sacripanti esordio vincente nel main draw di Montpellier

MONTPELLIER (FRANCIA)- Sorride alla coppia italiana Alfieri/Sacripanti la seconda giornata del torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 di gare Montpellier, in Francia, per le coppie italiane. La coppia italiana si è imposta 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) al tie break contro i venezuelani Peter/Hernan. Domani Manuel e Mauro chiuderanno la pool A con il match contro i vincenti tra Aye, Q./Aye, C. (Francia) e HA Likejiang/Li Zhuoxin (Cina) per provare a conquistare un posto nei quarti di finale del torneo francese.