A Baden prosegue la corsa di Orsi Toth e Pelloia

BADEN (AUSTRIA)- Buone notizie arrivano da Baden in Austria, dove si sta giocando il main draw del Beach Pro Tour “Future” , dalla coppia azzurra formata da Reka Orsi Toth e Anna Pelloia .

Le due azzurre accedono al primo turno a eliminazione diretta. La coppia tricolore, inserita nella Pool D, ha ottenuto una vittoria per 2-0 (21-15, 21-17) contro le svizzere Zobrist/Lutz e una sconfitta al tie break (21-17, 14-21, 15-13) contro le austriache Friedl/Holzer. Domani alle ore 12.20 Reka e Anna affronteranno le olandesi Piersma/Poiesz nel match valevole l’accesso ai quarti di finale.

Esordio sfortunato invece per Valentina Calì e Margherita Tega. Le atlete azzurre sono state superate 2-0 (21-18, 21-16) dalle estoni Hollas/Soomets e 2-1 (22-20, 24-26, 15-11) dalle padrone di casa Freiberger/Wiesmeyr nella prima e nella seconda uscita della Pool B, venendo così eliminate dal torneo.

Nel tabellone maschile invece Giacomo Spadoni e Michele Luisetto non sono riusciti a superare il primo turno di qualifiche. Decisiva per gli italiani è stata la sconfitta per 2-1 (18-21, 21-17, 16-14) subita contro i lituani Rumsevicius/Stasevicius.