Menegatti/Gottardi e Bonifazi/Benzi vincono la tappa di Catania

Un grande spettacolo ha contraddistinto questa tre giorni di beach volley in Sicilia, con le migliori coppie del panorama nazionale pronte sin dai primi match a scontrarsi per accaparrarsi gli ultimi preziosi punti in vista del momento clou in programma da venerdì 2 a domenica 4 settembre a Caorle (VE), appuntamento che come noto vedrà l’assegnazione dei titoli nazionali.

La finale del tabellone femminile ha visto affrontarsi Marta Menegatti e Valentina Gottardi contro Sara Breidenbach e Giada Benazzi. Come di consueto, con questi due team in campo il divertimento è assicurato. Breidenbach/Benazzi hanno fatto loro il primo set chiudendo sul 21-18. Importante però è stata la reazione delle atlete allenate dal commissario tecnico Caterina De Marinis; Marta e Valentina infatti hanno prima raggiunto le rivali trovando il pareggio con il 21-15 ottenuto nel secondo set, per poi chiudere 15-12 in proprio favore anche il tie break, trovando così un importante vittoria in chiave classifica generale. Per Marta e Valentina si tratta della terza vittoria in una tappa del Campionato Italiano Assoluto 2022, dopo i successi ottenuti nei due primi appuntamenti “Gold” di Bellaria Igea Marina (RN) e Termoli (CB).

A vincere una combattutissima finale per il 3/4° posto sono state Chiara They e Sofia Arcaini in virtù del successo per 2-1 (19-21, 21-14, 16-14) inflitto ai danni di Anna Dalmazzo e Sonia Galazzo, provenienti dal primo posto conquistato nella tappa di Cordenons (PN).

A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Per la coppia azzurra, dopo la ricca esperienza internazionale dei Campionati del Mondo prima, i due secondi posti conquistati nelle tappe italiane del Beach Pro Tour 2022 a Giardini Naxos (ME) e Cirò Marina (KR) e dopo la partecipazione ai Campionati Europei, arriva la prima vittoria in una tappa del Campionato Italiano Assoluto 2022. Carlo e Davide infatti hanno superato in finale gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso con il risultato di 2-0 (21-18, 21-17). Per Jakob e Gianluca invece si tratta di un altro secondo posto in una tappa del campionato dopo quello ottenuto nel weekend di Cordenons (PN).

Il terzo gradino del podio è stato conquistato invece da Fabrizio Manni e Francesco Vanni. La coppia romana ha avuto la meglio 2-0 (22-20, 21-12) su Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, piazzatisi al secondo, al terzo e al primo posto, rispettivamente negli ultimi appuntamenti di Beinasco (TO), Termoli (CB) e Cordenons (TO).