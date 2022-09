Finali scudetto: conclusa a Caorle la 1a giornata

CAORLE (VENEZIA)- Si è conclusa a Caorle in provincia di Venezia, mandando in archivio 64 incontri (32 nel tabellone femminile e 32 in quello maschile), la prima giornata delle finali scudetto del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” di beach volley. Si è giocato sui sei campi allestiti sul lungomare Trieste e sono stati scritti i primi verdetti del torneo che porterà all'assegnazione dei titoli italiani.

Le partite dei tabelloni a trentadue coppie a doppia eliminazione hanno di fatto decretato la fine della corsa verso il tricolore di 8 coppie nel femminile e altrettante nel maschile, dopo che hanno perso una partita nel tabellone principale e una nel primo turno a eliminazione diretta.

Nel tabellone vincenti del torneo femminile ci sono le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi che hanno vinto entrambe le gare disputate oggi e conquistato il terzo turno in programma nella giornata di domani, che le vedrà opposte a Claudia Puccinelli ed Eleonora Gili. Le leader della classifica provvisoria Sara Breidenbach e Giada Benazzi, grazie a due importanti vittorie contro Panfili-Tagliapietra e Boscolo-Giacosa, hanno ottenuto il pass per il terzo turno ad eliminazione diretta.

Due belle vittorie oggi anche per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre, dunque, tenteranno domani di conquistare il pass per l’accesso in semifinale contro Frasca-Gradini.

Con loro accedono al terzo turno: Orsi Toth-Gombar Nikki, Balducci-Leonardi, Barboni-Annibalini, Frasca-Gradini.

Nel tabellone perdenti, invece, proveranno a risalire, tra le altre, Michieletto-Lantignotti e le campionesse d’Italia in carica Toti-Allegretti.

Nel tabellone maschile, invece, accedono direttamente ai quarti di finale i leader della classifica provvisoria Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, che hanno superato prima i vincitori di ieri del torneo Under 20, Monzi-Zoli per 2-0, e poi hanno battuto con lo stesso punteggio i numeri 18 del torneo Crusca-Tascone. Due importanti vittorie (contro Amorosi-Santucci e Spadoni-Luisetto) e terzo turno conquistato anche per Marco Caminati ed Enrico Rossi.

Passaggio del turno anche per: Benzi-Bonifazi, Alfieri-Sacripanti, Manni-Krumins, Ingrosso-Dal Molin, Bigarelli-Podestà e Bertoli-Ranghieri.

Si preparano a risalire dal tabellone perdenti, tra gli altri, Daniele Lupo in coppia con il lettone Tocs, gli azzurri Windisch-Dal Corso e Samuele Cottafava che per l’occasione gioca in coppia con Theo Hanni. Presente quest’oggi sugli spalti della Peter Pan Arena, ad assistere ai vari match, anche Gelindo Bordin, ex maratoneta azzurro e campione olimpico ai Giochi Olimpici di Seul 1988.

Domani, sabato 3 settembre, si inizierà con le gare del terzo turno vincenti e secondo turno perdenti che condurranno poi alle semifinali in programma nella giornata di domenica.

Domani alle ore 11, come noto, ci sarà anche la conferenza stampa in programma alla Beach Volley Arena di Caorle cui parteciperà, tra gli altri, anche il presidente federale Giuseppe Manfredi.

IL PROGRAMMA DI DOMANI-

FEMMINILE-



Tabellone vincenti

Menegatti-Gottardi vs Puccinelli-Gili; Orsi Toth R. -Gombar Nikki vs Balducci-Leonardi; Scampoli-Bianchin vs Frasca-Gradini; Benazzi-Breidenbach vs Barboni-Annibalini.

Tabellone perdenti

Piccoli-Cimmino vs Boscolo-Giacosa; Panzetta-Argentati vs Tega Calì; Toti-Allegretti vs Moltrasio-Foresti; Sanguini-Tamagnone vs Rottoli-Bechis; Lantignotti-Michieletto vs Scalvini-Pedretti; Arcaini-They vs Rubini-Godenzoni; Dalmazzo-Galazzo vs Ditta-Sestini, Aime-Enzo vs Pelloia-Mattavelli.

MASCHILE-

Tabellone vincenti-

Bonifazi-Benzi vs Ingrosso M.-Dal Molin; Alfieri-Sacripanti vs Manni F. Krumins; Abbiati-Andreatta vs Bertoli-Ranghieri; Caminati-Rossi vs Bigarelli-Podestà;

Tabellone perdenti-

Arezzo Di Trifiletti-Ficosecco vs Crusca-Tascone; Lupo A. Titta vs Marta-Margaritelli; Seregni-Siccardi vs Cottafava-Hanni; Copelli-Giumelli vs Spadoni-Luisetto; Windisch-Dal Corso; Camozzi-Geromin vs Arbaney-Mussa; Tocs-Lupo D vs Marchetto-Viscovich, Carucci-Pizzoleo vs Carucci-Pizzoleo.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI DOMENICA-

Ore 10.15 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 11.00 Semifinale Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.00 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 12.45 Semifinale Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 16 Finale 1-2° posto Femminile: Discovery + / Eurosport Player

Ore 17 Finale 1-2° posto Maschile e cerimonia di premiazione: Discovery + / Eurosport Player