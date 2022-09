Menegatti- Gottardi sono Campionesse d'Italia

CAORLE (VENEZIA)- Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono laureate a Caorle (Venezia) Campionesse italiane di beach volley. La coppia azzurra ha conquistato il tricolore grazie alla sconfitta nel 6° turno perdenti di Sara Breidenbach e Giada Benazzi contro Claudia Puccinelli e Eleonora Gili con il punteggio di 2-1 (26-24, 19-21, 15-11), risultato che ha sancito la vittoria delle due leader della classifica. Per Marta Menegatti si tratta del quinto titolo tricolore dopo i successi nelle edizioni 2009, 2013, 2014 e 2018. Le neo campionesse d’Italia, scenderanno in campo in semifinale contro Benazzi-Puccinelli alle ore 10.15 in diretta su Discovery + e Eurosport Player.

La seconda semifinale femminile è in programma, invece, alle ore 11 sul centrale della Beach Volley Arena e vedrà opposte Federica Frasca e Alice Gradini contro le vincenti dello spareggio tra Michela Lantignotti-Francesca Michieletto e Sofia Balducci-Silvia Leonardi.