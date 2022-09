Mondiali U.19: quarto posto per Armellini/Acerbi

IZMIR (TURCHIA)- Si chiude con un lusinghiero quarto posto l'avventura degli azzurri Andrea Armellini e Raoul Acerbi ai Mondiali Under 19 di beach volley che si sono conclusi oggi a Izmir in Turchia. La coppia italiana oggi, pur lottanto si sono prima arresi in semifinale ai lettoni Fokerots/Auzins per 2-1 (21-17, 20-22, 15-11) e poi, nella finale per il podio ai francesi Canet/Rotar per 2-0 (21-16; 22-20). In quest'ultima sfida i ragazzi guidati da Ettore Marcovecchio sono stati superati 21-16 nel primo set, mentre nel secondo gli azzurrini hanno combattuto punto a punto cedendo solo ai vantaggi 22-20. Gli stessi Fokerots/Auzins si sono laureati Campioni del Mondo Under 19, battendo in finale i connazionali Bulgacs/Teteris 2-0 (21-17, 21-16).