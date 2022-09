La Fipav ha indetto il Campionato Italiano per Società 2022/23 di beach

Il beach volley tricolore si prepara, dunque, a vivere una nuova e ricca stagione dedicata ai sodalizi di tutta la penisola. Dopo il crescente successo registrato nelle edizioni precedenti, proseguirà anche quest’anno il lungo percorso della manifestazione che vedrà i beachers impegnati durante il periodo invernale nei numerosi tornei organizzati su tutto il territorio nazionale.

Come noto, dato l’importante impulso dei crescenti numeri che hanno caratterizzato le edizioni precedenti, l’obiettivo della FIPAV rimane quello di dare sempre maggiore continuità all’attività invernale, in attesa poi della programmazione dell’intenso calendario estivo.

A differenza dello scorso anno (edizione cominciata il 14 novembre), la prima fase del Campionato Italiano per Società 2022/23 prenderà il via sabato 22 ottobre e si concluderà domenica 14 maggio. Le finali invece sono in programma a Bibione (VE) da venerdì 26 a domenica 28 maggio.

CATEGORIE-

- GOLD Femminile e Maschile

- SILVER Femminile e Maschile (possono partecipare gli atleti che avranno, al momento della chiusura delle iscrizioni della prima tappa a cui partecipano non oltre 300 entry point individuali)

- BRONZE Femminile e Maschile (riservato ai tesserati con 0 entry point individuali - non da punti individuali)

- UNDER 20 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2004)

- UNDER 18 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2006)

- UNDER 16 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2008)

- UNDER 14 Femminile e Maschile (riservata ad atlete/i nate/i dopo il 1° Gennaio 2010)

- MASTER 35 Femminile (riservata da atlete nate fino al 31 Dicembre 1988)

- MASTER 40 Maschile (riservata da atleti nati fino al 31 Dicembre 1983)

- MASTER 50 Maschile (riservata da atleti nati fino al 31 Dicembre 1973)