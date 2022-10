A Dubai ai quarti Rossi/Carambula e Ranghieri/Viscovich

Enrico e Adrian, questo pomeriggio hanno superato con un inequivocabile 2-0 (23-21, 21-12) i portoghesi Pedrosa/Campos, sfoderando una prova convincente che non ha lasciato scampo e possibilità di rimonta agli avversari. Carambula e Rossi torneranno nuovamente in campo questa sera alle ore 18 contro gli svedesi Ahman/Hellvig per provare a conquistare un posto tra le migliori quattro coppie del torneo di Dubai.

Alex e Marco hanno dovuto soffrire ma possono gioire per il successo in rimonta per 2-1 (16-21, 21-16, 15-13) sugli statunitensi Benesh/Partain, che vale l'accesso al turno successivo. Gli azzurri, dopo aver perso il primo set, sono stati bravi a ricompattarsi e vincere il secondo parziale. Nel tie break, al termine di una vera e propria battaglia combattuta punto a punto, gli italiani hanno strappato la vittoria e il conseguente passaggio ai quarti di finale. Il duo tricolore tornerà sulla sabbia alle ore 19 (italiane) per affrontare gli argentini Capogrosso T. Capogrosso N. nel match valevole l’accesso alla semifinale.

Davide Benzi e Carlo Bonifazi, invece, non sono riusciti a superare il primo turno ad eliminazione diretta del torneo di Dubai. La coppia tricolore, infatti, è stata superata con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-12) dagli spagnoli Huerta P./Huerta A.