Per Nicolai/Cottafava ko ai quarti a Città del Capo

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA)- Si ferma ai quarti di finale la marcia della coppia italiana Nicolai/Cottafava nel torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022, in corso di svolgimento a Città del Capo (Sudafrica). Paolo e Samuele sono stati sconfitti per 2-0 (21-16, 23-21) dagli austriaci Seidl R./Waller e chiudono dunque al quinto posto. Coppia austriaca che si troverà di fronte i plurimedagliati campioni norvegesi Mol A./Sorum C. nella gara valevole l'accesso in finale; l'altra semifinale invece vedrà scontrarsi i qatarioti Cherif/Ahmed contro gli svedesi Ahman/Hellvig.