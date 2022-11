Le nuove coppie azzurre in campo in Australia

TORQUAY (AUSTRALIA)- L'ultimo torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in programma a Torquay in Australia, che prenderà il via domani 23 novembre, sarà importante per il beach volley italiano che sperimenterà le nuove coppie decise dalla Federazione. Daniele Lupo infatti farà coppia per la prima volta in carriera con Enrico Rossi, mentre Adrian Carambula ritroverà invece Alex Ranghieri. Le due coppie azzurre faranno il loro esordio dal main draw. Nella giornata di domani invece prenderanno il via le qualifiche. Si conclude con l'appuntamento australiano il Beach Pro Tour 2022 che ha fatto tappa a Tlaxcala (Messico), a Itapema (Brasile), a Doha (Qatar), a Kusadasi (Turchia), a Espinho (Portogallo), ad Agadir (Marocco), alle Maldive, a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove si sono svolti due tornei, mentre è stato annullato il torneo originariamente programmato in Egitto nello scorso weekend.