Per Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula esordio vincente a Torquay

TORQUAY (AUSTRALIA)- Positivo esordio a Torquay in Australia nell’ultimo appuntamento “ Challenge” del Beach Pro Tour 2022 , per nuove coppie azzurre del beach volley.

I primi a scendere sulla sabbia sono stati Daniele Lupo ed Enrico Rossi; gli atleti dell’Aeronautica Militare infatti hanno superato 2-0 (21-15, 22-20) i padroni di casa australiani Takken/Bushby. Gli azzurri torneranno in campo questa notte (ore 01:00 italiane) per affrontare gli israeliani Elazar/Ohana nella seconda uscita della Pool C.

Vittoria ottenuta anche da Adrian Carambula e Alex Ranghieri. La ritrovata coppia azzurra ha fatto proprio il match d’esordio contro i lettoni Plavins/Samoilovs, superati 2-0 (21-19, 21-12). Anche per Adrian e Alex il secondo match della Pool D è in programma questa notte (ore 02.00 italiane) contro i francesi Aye C./Aye Q.