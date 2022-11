Lupo/Rossi vs Carambula/Ranghieri finale Torquay

TORQUAY (AUSTRALIA)- Sarà una sfida tricolore quella che assegnerà a Torquay in Australia, l'ultimo titolo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022. Trionfale cammino di marcia per Lupo/Rossi e Carambula/Ranghieri, coppie all'esordio nel circuito dopo i cambiamenti voluti dalla Fipav, arrivate entrambe in finale.