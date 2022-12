TORQUAY (AUSTRALIA)- Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula proseguono la marcia nell' 'elite 16’ di Torquay in Australia. Le due coppie italiane, inserite entrambe nella Pool D hanno brillantemente superato la fase a Gironi superando rispettivamente, nella terza partita, i francesi Lyneel /Bassereau per 2-0 (21-17 21-17) e gli spagnoli Huerta p.-Huerta A. per 2-0 (21-14 21-19). Alex e Adrian hanno chiuso la Pool imbattuti al primo posto.