Finals di Doha: bene Carambula/Ranghieri e Cottafava/ Nicolai

Risultato da circoletto rosso quello centrato da Adrian Carambula e Alex Ranghieri. Il duo tricolore, che impegnati contro i qatarioti Cherif/Ahmed, terzi nelle ultime Olimpiadi di Tokyo, hanno centrato un prestigioso successo per 2-0 (21-18, 21-17) contro la forte coppia di casa Cherif/Ahmed, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo. Alex e Adrian hanno sfoderato una prestazione convincente, non lasciando scampo e possibilità di rimonta agli avversari.

Lo sforzo sostenuto per superare il duo padrone di casa è stato pagato dalla coppia azzurra nel secondo incontro della seconda giornata nel quale si è arresa ai polacchi Bryl/Losiak. Gli azzurri dopo aver vinto agilmente il primo parziale (21-13) hanno subito il ritorno di Losiak e Bryl che hanno conquistato il secondo set con il punteggio di 21-16. Nel tie-break il confronto è andato avanti per molti scambi, nel finale però i polacchi hanno messo qualcosa che ha permesso loro di indirizzare il match in proprio favore.

Domani alle ore 14 la coppia tricolore tornerà in campo nell’ultimo match della pool A contro i cileni Grimal E./Grimalt M. .

In serata sono scesi in campo anche gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava per giocare il terzo match del girone B. Gli azzurri hanno brillantemente battuto 2-0 (21-14, 21-15) i brasiliani Renato/Vitor Felipe. Paolo e Samuele sono partiti subito forte e sono stati bravi ad allungare sugli avversari chiudendo il primo parziale (21-14). Anche il secondo set ha visto gli atleti guidati da Simone Di Tommaso protagonisti assoluti in campo, bravi ad amministrare il vantaggio fino al definitivo (21-15).

Gli azzurri affronteranno alle ore 13 i norvegesi Campioni Olimpici Mol, A./Sørum, C. nell’ultimo match della pool B.

I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLE COPPIE AZZURRE-

26/01

George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA) 1-2 (21-18, 22-24, 8-15)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Perusic/Schweiner (CZE) 1-2 (31-29, 18-21, 11-15)

Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (20-22, 22-24)

27/01

Cherif/Ahmed (QAT)-Carambula/Ranghieri (ITA) 0-2 (18-21, 17-21)

Carambula/Ranghieri (ITA)-Bryl/Losiak (POL) 1-2 (21-13, 16-21, 9-15)

Renato/Vitor Felipe (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (14-21, 15-21)

28/01

ore 13, Mol, A./Sørum, C.-Nicolai/Cottafava (ITA)

ore 14, Carambula/Ranghieri (ITA)-Grimal E./Grimalt M. (CHI)

Quarti di finale

29/01

Semifinali e Finali

* Orari di gioco italiani