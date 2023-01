A Nicolai/Cottafava il derby di Doha e semifinale

DOHA (QATAR)- Saranno Paolo Nicolai e Samuele Cottafava a sfidare in semifinale delle Beach Pro Tour Finals di Doha i campioni olimpici in carica Anders Mol e Christian Sorum domani alle 14.00. I due azzurri cercheranno di vendicare la sconfitta subita oggi, nell'ultima partita della Pool B, per mano dei due fuoriclasse norvegesi.

Nel derby azzurro giocato stasera nei quarti Paolo e Samuele hanno superato in due set 2-0 (21-18, 21-11) l'altra coppia italiana, quella formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula.

Un parziale equilibrio a caratterizzato l’inizio del primo set con i due team fermi sul 6-6; la coppia Nicolai/Cottafava ha poi cominciato a macinare gioco conquistando così il primo break (6-8). Adrian Carambula ha provato ad impensierire la ricezione avversaria con due skyball consecutive e il risultato è ritornato in parità sul 11-11. Nicolai/Cottafava con delle ottime trame di gioco sono riusciti a riportarsi sopra e un moster block di Paolo Nicolai ha fermato il punteggio sul 16-9. Con sicurezza e soprattutto con un + 3 di vantaggio, i ragazzi di coach Simone Di Tommaso sono riusciti a chiudere la prima frazione di gioco in proprio favore sul 18-21.

Il secondo set è cominciato con un importante muro di Alex Ranghieri su Paolo Nicolai che ha fermato il risultato sul 2-0 iniziale. Nicolai/Cottafava dal 3-1 sotto, sono stati in grado di ribaltare le sorti del match e con grande cattiveria agonistica sono riusciti a conquistarsi un ottimo vantaggio (5-10). Da quel momento Adrian Carambula e Alex Ranghieri hanno fatto fatica a ritrovare le giuste distanze e idee e il vantaggio è poi aumentato (7-15). Un fortunoso ace di Paolo Nicolai sul finale (10-20) ha spalancato le porte alla vittoria . Nicolai/Cottafava sono riusciti a chiudere il match 11-21.

Un po' di rammarico per Adrian Carambula e Alex Ranghieri. Gli atleti azzurri sono stati protagonisti di un buonissimo torneo che gli ha permesso di classificarsi al secondo posto del girone. Dalla loro reunion avvenuta nel finale di stagione precedente, hanno ottenuto il secondo e il terzo posto rispettivamente al Challenge e all’Elite 16 di Torquay (Australia), per poi chiudere quest’oggi le Finals con un quinto posto finale. Risultati che fanno ben sperare per i prossimi impegni.

.QUARTI DI FINALE-

George/Andre (BRA)- Brouwer/Meeuwsen (NED) 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)



Carambula/Ranghieri (ITA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (18-21, 11-21)

IL PROGRAMMA DI DOMANI-

SEMIFINALI-

ore 13, Bryl/Losiak (POL)-Brouwer/Meeuwsen (NED)

ore 14; Nicolai-Cottafava (ITA)-Mol, A./Sorum, C. (NOR)

ore 17, FINALE 3/4° POSTO

ore 19, FINALE 1/2° POSTO

* Orari di gioco italiani