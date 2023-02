Beach Pro Tour 2023 di Doha: al via la nuova stagione

Per i colori azzurri in campo Nicolai/Cottafava, inseriti nel tabellone principale, e Ranghieri/Carambula che dovranno affrontare le qualificazioni. Già in palio punti per andare a Parigi 2024

01 . 02 . 2023 11:55 1 min DohaNicolaiCottafava

DOHA (QATAR)- Appena concluse le Finals, ultimo appuntamento del 2022, che ha visto gli azzurri Nicolai/Cottafava e Ranghieri/Carambula conquistare rispettivamente un terzo e un quinto posto, riparte immeditamente, sempre a Doha in Qatar la nuova stagione del beach volley. Le due coppie italiane saranno di nuovo in campo per conquistare i primi punti validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava insieriti direttamente main draw mentre Alex Ranghieri e Adrian Carambula dovranno affrontare il turno preliminare delle qualificazioni. Da non perdere Terzo posto per Nicolai/Cottafava Derby azzurro a Doha Tutte le news di Beach Volley

