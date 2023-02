Doha: Ranghieri/Carambula sfideranno Mol/Sorum per entrare in finale

DOHA (QATAR)- Ancora un grande risultato per Ranghieri/Carambula nel primo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour del 2023 di Doha. La coppia italiana, partita dalle qualificazioni, ha battuto stasera nei Quarti di finale gli esperti spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira per 2-0 (21-13, 21-16) conquistando la semifinale del torneo. Percorso netto per i due azzurri arrivati alle soglie della finale senza perdere neanche un set nel torneo. Domani esame di maturità per Alex e Adrian che sfideranno alle 13.00 nel matrch che vale la finale i Campioni Olimpici e pluri-medagliati Mol/Sorum che nell’altro quarto di finale si sono imposti sui tedeschi Ehlers/Wickler. L' altra semifinale di domani opporrà gli svedesi Ahman/Hellvig ai polacchi Losiak/Bryl.