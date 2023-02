Doha: per Ranghieri/Carambula sul podio

DOHA (QATAR)- Prestigioso terzo posto per Ranghieri/Carambula nel torneo di Doha, primo appuntamento stagionale del Beach Pro Tour 2023. La coppia italiana ha superato nella finale per il podio 2-0 (22-20, 22-20) la formazione della Polonia Losiak/Bryl riscattando la sconfitta patita in semifinale da parte dei Campioni Olimpici Mol/Sorum per 1-2 (16-21, 21-18, 12-15).