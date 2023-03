A La Paz Mengatti/Gottardi si arrendono a Talita/Thamela

LA PAZ (MESSICO)- Nel torneo “Challange” di La Paz del Beach Pro Tour 2023 si arrende anche l'ultima coppia azzurra rimasta in gara. Nella notte italiana Marta Menegatti e Valentina Gottardi, opposte alle forti brasiliane Talita/Thamela, sono uscite dalla sabbia messicana con una sconfitta per di 2-0 (21-18, 21-17), nella gara valevole l’accesso ai quarti di finale. Nel primo parziale le brasiliane sono partite subito forte e sono state brave a gestire il vantaggio fino a chiudere il set in proprio vantaggio 21-18. Nel secondo Marta e Valentina, dopo essere scivolate indietro, hanno provato a reagire giocando punto a punto, ma nel finale Talita/Thamela hanno ripreso a macinare gioco e hanno chiuso set e match (21-17).