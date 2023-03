Quattro coppie italiane all' " l'Elite 16” di Tepic

TEPIC (MESSICO)- Al via, domani 22 marzo, a Tepic, in Messico, il secondo appuntamento “Elite 16” del Beach Pro Tour della stagione che fa seguito a quello che si è giocato a Doha, in Qatar, ad inizio febbraio subito dopo le Finals del BPT 2022. In quell'occasione la coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula ha centrato un ottimo terzo posto.