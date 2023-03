Qualificazioni superate a Tepic per Menegatti/Gottardi e Lupo/Rossi

TEPIC (MESSICO)- Concluse nel migliore dei modi per i colori italiani le Qualificazioni dell' “Elite16” del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Tepic. Sia Menegatti/Gottardi, nel torneo femminile, che Lupo/Rossi, in campo maschile, hanno staccato il pass per il main draw del torneo messicano.

Nel torneo femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi dopo aver superato il primo turno nella tarda serata di ieri grazie al successo per 2-1 (19-21, 21-16, 15-12) ottenuto contro le tedesche Sude/Schneider, si sono confermate nella notte italiana in virtù del 2-0 (24-22, 21-18) rifilato alle statunitensi Kraft/Stockman. Le azzurre scenderanno di nuovo in campo alle ore 17.50 (orario italiano) contro le lettoni Tina/Anastasija nella prima uscita della Pool B.

Due vittorie su due anche per Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Il primo successo è arrivato contro i brasiliani Evandro/Arthur, superati al tie break 2-1 (13-21, 21-11, 15-8); decisiva per gli atleti dell’Aeronautica Militare è stata la vittoria con il risultato di 2-0 (21-14, 24-22) ottenuta contro gli austriaci Horl/Horst. Gli azzurri debutteranno nel main draw quest’oggi alle ore 18.40 (orario italiano) contro i qatarioti Cherif/Ahmed.

Il tabellone maschile per la prima volta vedrà la partecipazione dunque di ben tre coppie italiane nel main draw di un torneo Elite16, massima competizione del Beach Pro Tour. Spettacolo assicurato nella Pool A; dopo le due vittorie nelle qualifiche Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati inseriti nello stesso raggruppamento che vede la presenza dell’altra coppia italiana composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, dei plurimedagliati campioni norvegesi Mol/Sorum e della coppia qatariota numero 3 del ranking Cherif/Ahmed. Nei primi impegni del girone in programma quest’oggi alle 18.40 (orario italiano) Nicolai/Cottafava affronteranno Mol/Sorum, mentre Lupo/Rossi se la dovranno vedere contro Cherif/Ahmed. Il derby tutto italiano invece è schedulato per domani venerdì 24 marzo alle ore 2.10 italiane.

Dopo il terzo posto ottenuto nel primo Elite16 stagionale di Doha (Qatar) a inizio febbraio, questa sera faranno il loro debutto nel torneo messicano anche Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Il team italiano alle ore 21.10 (orario italiano) scenderà sulla sabbia contro gli statunitensi Crabb/Brunner nel primo incontro della Pool C.