A Tepic en plein azzurro

TEPIC (MESSICO)- Le coppie azzurre superano tutte la fase a Pool e si qualificano per le gare ad eliminazione diretta. Nell' Elite 16 di Tepic in Messico Ranghieri/Carambula direttamente ai Quarti in virtù del primo posto nella Pool C, mentre Lupo/Rossi e Cottafava/Nicolai nel maschile e Gottardi/Menegatti nel femminile dovranno affrontare gli Ottavi.