Quarto posto a Tepic per Gottardi/Menegatti

TEPIC (MESSICO)- Si è chiusa con un brillante quarto posto, condito da prestazioni di altissimo livello, l'avventura di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel torneo Elite 16, di Tepic in Messico. Nella finale per il podio le due azzurre hanno lottato alla pari con le vice-campionesse Olimpic Mariafe/Clancy che hanno vinto in volata un equilibratissimo tie break. L' 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) comunque permette alle nostre ragazze di archiviare, sia pure con qualche rammarico, il torneo con grandissima soddisfazione ed eccellenti prospettive per il futuro. Marta e Valentina in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale alle statunitensi Hughes/Cheng per 2-0 (30-28, 21-19).