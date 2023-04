Per Gottardi/Menegatti è semifinale a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Marta Menegatti e Valentina Gottardi continuano a regalare e a regalarsi perfomarce di grande spessore conquistando la qualificazione alle semifinali del Challenge di Saquarema (Brasile). La coppia azzurra opo il successo per 2-0 (23-21, 22-20) ottenuto ai danni delle francesi Placette/Richard negli ottavi di finale, le azzurre in serata hanno superato 2-0 (21-15, 23-21) anche le beniamine di casa Talita/Thamela, trovando così la seconda vittoria di giornata e il conseguente accesso alla semifinale in programma domani alle ore 14.30 (orario italiano) contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.