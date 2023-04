Trionfo italiano con Gottardi/Menegatti a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)- Gonfia il petto il beach volley italiano per il trionfo di Marta Menegatti e Valentina Gottardi che salgono sul gradino più alto del podio del torneo Challenge del Beach Pro Tour di Saquarema. La coppia italiana, dopo un fantastico percorso netto, fatto di sole vittorie, hanno battuto in finale, in rimonta, 2-1 (18-21, 25-23, 15-11) contro le padrone di casa Taina/Victoria.

In precedenza il duo tricolore si era reso protagonista di una splendida semifinale vinta al tie break contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.

La vittoria al Challenge brasiliano rappresenta il primo successo insieme per Menegatti e Gottardi in un torneo del Beach Pro Tour. In precedenza le campionesse d’Italia avevano conquistato i secondi posti, ottenuti lo scorso anno nei Future di Lecce e Madrid, e il terzo posto nel torneo Challenge di Agadir sempre nel 2022. Questa sera le azzurre oltre ad aver conquistato una preziosa medaglia d’Oro portano a casa anche punti importanti per la corsa alla qualificazione ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tornando alla finale, nel primo set le padrone di casa sono partite subito forte (4-1) e hanno tenuto in mano il pallino del gioco. Menegatti-Gottardi da parte loro hanno provato nella fase centrale del set a controbattere e mettere in difficoltà le avversarie, ma Taina/Victoria sono state brave ad amministrare il vantaggio (18-14) fino al conclusivo (21-18).

L’avvio del secondo parziale è stato molto combattuto con le azzurre entrate bene in campo e in grado di gestire il gioco (9-5). Nelle fasi successive del set, però, le brasiliane hanno approfittato di uno smarrimento delle azzurre e hanno compiuto il sorpasso (10-11). La battaglia sotto rete è proseguita a lungo 17-17, 20-20 fino a quando un attacco vincente di Gottardi ha chiuso il set ai vantaggi (25-23).

Nel tie-break le azzurre galvanizzate anche dal fantastico secondo set hanno condotto il gioco e le avversarie sono scivolate indietro (8-5). Vantaggio saggiamente amministrato da Marta e Valentina fino alla fine che le ha portate cosìal trionfo nel Challenge di Saquarema (15-11).

I RISULTATI-



Semifinali

Menegatti-Gottardi (ITA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-19,21-23, 18-16)

T

aina/Victoria (BRA) vs Andressa/Vitoria (BRA) 2-0 (21-19, 23-21)

(Finale 3/4° posto) Paulikiene/Raupelyte (LTU) vs Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

(Finale 1/2° posto) Menegatti-Gottardi (ITA) vs Taina/Victoria (BRA) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11)