Ad Uberlandia Cottafava/Nicolai agli ottavi

UBERLANDIA (BRASILE)- Paolo Nicolai e Samuele Cottafava passano agli ottavi del torneo Elite 16 di Uberlandia. I due azzurri si sono qualificati in virtù la vittoria per 2-0 (21-17, 23-21) ottenuta nella seconda uscita del girone contro i francesi Julien Lyneel e Remi Bassereau. Nell'ultima uscita la coppia italiana è stata sconfitta 1-2 (19-21, 21-13, 15-12) concludendo la Pool A al terzo posto accedendo così agli ottavi di finale in programma alle ore 16 contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler, coppia momentaneamente al nono posto nel ranking FIVB, piazzatasi sul terzo gradino del podio nell’ultimo appuntamento Elite 16 di Tepic (Messico).