Tanto beach volley nell'estate 2023

Partendo dai numeri estremamente positivi registrati lo scorso anno, la FIPAV ha confermato il proprio impegno nella programmazione di un’attività estiva molto intensa, arricchendo ulteriormente la calendarizzazione dell’estate 2023.

La stagione dedicata al beach volley prenderà ufficialmente il via a fine maggio con le Finali del Campionato Italiano per Società 2022/23 in programma dal 26 al 28 maggio a Bibione (VE).

Archiviato il Campionato Italiano per Società, a metà giugno si alzerà il sipario sulla 30esima edizione del Campionato Italiano Assoluto in programma da metà giugno a metà settembre. Questo lungo percorso di eventi, comprenderà, come di consueto, le tappe “Gold”, appuntamenti d’élite del circuito e altri sei appuntamenti che saranno di fondamentale importanza per guadagnare punti nella classifica nazionale. Le tappe Gold sono in programma a Palinuro (SA, 23-25 giugno), Montesilvano (PE, 7-9 luglio), evento che metterà in palio la Coppa Italia '23 e Bellaria Igea Marina (RN, 8-10 settembre), che rappresenta la kermesse finale dove verranno celebrati i titoli nazionali.

Le altre tappe sono in programma invece ad Albissola Marina (SV, 16-18 giugno), Beinasco (TO, 14-16 luglio), Catania (21-23 luglio), Cirò Marina (KR, 28-30 luglio) e Cordenons (PN, 11-13 agosto) e Vasto (CH, 25-27 agosto).

Il Campionato Italiano Assoluto, sarà arricchito dal circuito nazionale giovanile con appuntamenti dedicati alle categorie Under 16, Under 18 e Under 20. Per la prima volta, da quest’anno, dal 2 al 3 settembre si disputeranno anche le Finali del Campionato Italiano Giovanile Under 14, con la relativa assegnazione degli scudetti di categoria, implementando così l’attività torneistica dedicata alle giovani promesse della disciplina sulla sabbia. Dal 1° al 3 agosto a Cesenatico (FC) è in programma inoltre il Trofeo delle Regioni di beach volley.

Come già precedentemente comunicato, oltre all’importante programmazione nazionale, l’estate 2023 sarà caratterizzata anche da quattro importanti eventi internazionali. In Italia infatti si disputeranno quattro tornei Future del Beach Pro Tour. Gli eventi sono in programma a Cervia (RA, 18-21 maggio), Lecce (8-11 giugno), Messina (29 giugno-2 luglio) e Corigliano Rossano (CS, 31 agosto-3 settembre). Importante dunque lo sforzo della Federazione Italiana Pallavolo, che, con questi nuovi eventi del circuito mondiale va ad impreziosire ancor di più un già ricco calendario, per una sempre maggiore promozione della disciplina sul tutto il territorio.

Queste le parole del vice presidente FIPAV Adriano Bilato:

« Da vice presidente sono molto orgoglioso e soddisfatto del calendario 2023. Un’intensa programmazione che conferma l’impegno dalla FIPAV per la messa in atto di un numero sempre elevato di eventi. Lo sforzo organizzativo è notevole. Il movimento del beach volley italiano è in salute come confermano i recenti dati. Campionato Italiano per Società, Campionato Italiano Assoluto, Campionato Italiano Giovanile, Trofeo delle Regioni e i quattro eventi del Beach Pro Tour. Ci aspetta un lungo percorso, la macchina organizzativa federale è pronta e non posso che non essere ottimista per l’inizio di questa intensa stagione ».

IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI EVENTI-



FINALI CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETÀ-

26-28 maggio, Bibione (VE)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

23-25 giugno, Palinuro (SA)

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

16-18 giugno, Albissola Marina (SV)

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania

28-30 luglio Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE-

Under 14 |Finali Bellaria Igea Marina (RN) 2-3 settembre.

Under 16 |Beinasco (TO) 11-12 luglio; Roma 25-28 luglio; Cordenons (PN) 5-6 agosto; Vasto (CH) 25-26 agosto; Bellaria Igea Marina (RN) 2-3 settembre.

Under 18 |Montesilvano (PE) 3-4 luglio; Beinasco (TO) 10-11 luglio; Roma 27-28 luglio; Cordenons (PN) 7-8 agosto; Cellatica (BS) 24-25 agosto; Bellaria Igea Marina (RN) 4-5 settembre.

Under 20 | Montesilvano (PE) 5-6 luglio; Beinasco (TO) 12-13 luglio; Catania 19-20 luglio; Roma 25-26 luglio; Cordenons (PN) 9-10 agosto; Cellatica (BS) 26-27 agosto; Bellaria Igea Marina (RN) 6-7 settembre.

TROFEO DELLE REGIONI

1°-3 agosto, Cesenatico (FC)

BEACH PRO TOUR “FUTURE”-

18-21 maggio, Cervia (RA)

8-11 giugno, Lecce

29 giugno-2 luglio, Messina

31 agosto-3 settembre, Corigliano Rossano (CS)