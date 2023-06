Ad Ostrava Ranghieri/Carambula volano ai quarti

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Alex Ranghieri e Adrian Carambula approdano ai quarti del torneo Elite 16 di Ostrava, in Repubblica Ceca. I due azzurri hanno superato, dopo un match molto combattuto, i brasiliani Vitor/Felipe con per 2-1 (21-16, 19-21, 15-11). Vittoria che ha garantito loro il primato nel girone C e il conseguente accesso diretto nei quarti di finale in programma domani.